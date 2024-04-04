استـ ـشهاد شاب خلال اشتباكات مع الاحتلال في جنين بالضفة الغربية

أفاد إعلام فلسطيني، باستشهاد شاب خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال ببلدة يعبد في جنين بالضفة الغربية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وفي سياق متصل، قال رئيس منظمة "المطبخ المركزي العالمي"، الطاهي خوسيه أندريس، إن القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي المنظمة في غزة "بشكل منهجي وعربة وراء عربة"، وذلك في تعليقه على قتل إسرائيل 7 من موظفي هذه المنظمة الإغاثية بغارة في غزة.

وأضاف أندريس في مقابلة مع "رويترز"، أن "القوات الإسرائيلية استهدفت موظفي منظمة ورلد سنترال كيتشن في منطقة منع التصعيد، تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي"، مؤكداً أن إسرائيل "كانت على علم بتحركات عمال الأغذية وقت الهجوم".

وشدد رئيس المنظمة على أن "المجاعة في غزة حقيقية"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة خذلت الشعب الفلسطيني، وعليها أن تفعل المزيد".