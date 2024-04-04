نجم المنتخب الأرجنتيني على رادار الأندية السعودية

تتابع عدة أندية في الدوري السعودي، ابرزها الشباب والاتحاد، وضع النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في خطتها للتعاقد معه، خاصة بعد صعوبة عودته إلى ناديه السابق روزاريو سنترال، وانتهاء عقده مع بنفيكا البرتغالي نهاية الموسم الحالي.

تقارير صحفية تشير إلى أن دي ماريا محل متابعة من الأندية السعودية التي تبحث عن لاعبين مميزين في الجناح الهجومي لتعزيز خطوط هجومها، خاصة في ظل الضغط الهجومي الشديد الذي ظهر هذا الموسم.

الدوري السعودي أصبح واحدًا من الدوريات المهمة والقوية عالميًا، حيث يتنافس الأندية بقوة على لقب البطولة، مما يجعل كل فريق يسعى جاهدًا لتعزيز صفوفه.

يُذكر أن دي ماريا (35 عامًا) ينتهي عقده مع بنفيكا نهاية الموسم الحالي، بعد أن انضم إليه في يوليو الماضي قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وسبق له اللعب لأندية كبيرة مثل ريال مدريد وباريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد.