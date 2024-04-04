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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: خطاب السيسي بعد أداء اليمين الدستورية تأكيد على استكمال مسيرة البناء والتنمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب عمر الغنيمي، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية، تأكيد على استمرار الدولة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتأسيس الجمهورية الجديدة.

 

وأوضح الغنيمي، في تصريحات صحفية له، أن خطاب الرئيس السيسي اتسم بالمصارحة والمكاشفة كعادته، وذلك من خلال توضيحه التحديات العالمية والإقليمية التي تواجهها الدولة نتيجة الأزمات المختلفة في العالم.

 

وأكد عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي هو القائد الأجدر على قيادة البلاد في تلك المرحلة الصعب وسط تحديات إقليمية شديدة التعقيد ليواجهها ببصيرة نقية وإرادة صلبة وبثقة لا محدودة في أن شعب مصر يلتف معه في حماية الوطن وأمنه القومي.


وأشار النائب عمر الغنيمي، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار مسيرة الإنجازات العملاقة في جميع مجالات التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حققها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال العقد الماضي.

 

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن جميع الشعب المصري بكافة فئاته سيقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا الحكيمة في مواجهة التحديات وتحقيق طموحاتنا نحو مستقبل أفضل.

 

وتابع النائب عمر الغنيمي، أن الإنجازات التي نجحت القيادة السياسية في تسطيرها على مدار الـ10 سنوات تعد ضمانة جديدة أمام الشعب المصري للمضي خلف القيادة السياسية لاستكمال خطى التنمية والبناء والإعمار.

عمر الغنيمي مجلس النواب عبدالفتاح السيسي الجمهورية الجديدة

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