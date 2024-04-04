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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية: استكمال ممشى أهل مصر في بنها وتطوير منطقة معديّة بطا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم اجتماعا لمناقشة استكمال المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر ببنها بحضور عدد من القيادات التنفيذية.


وتناول الاجتماع مناقشة ملاحظات التسليم في المرحلة (ج) من ممشى أهل مصر، مع التأكيد على سرعة معالجتها وتلافيها في المراحل القادمة. كما تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير والجودة في تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع.


وناقش المحافظ مع الحضور توريد البرجولات وإنشاء دورات المياه عند منطقة معديّة بطا، وذلك لخدمة رواد الممشى وتوفير الراحة لهم. كما تم التأكيد على ضرورة توفير جميع الخدمات اللازمة لجعل الممشى متنفسًا حضاريًا متكاملًا للمواطنين.


وأكد المحافظ على أهمية سرعة طرح الحدائق التي تم تطويرها على الطريق الزراعي للاستفادة منها من قبل المواطنين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير المساحات الخضراء وزيادة الرقعة الخضراء بالمحافظة، ومؤكدا أيضا على اهتمام المحافظة بتطوير ممشى أهل مصر ببنها، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل أحد أهم المشروعات التي تنفذها المحافظة خلال الفترة الحالية.


وجه محافظ القليوبية اليوم ببدء الدراسات الاستشارية لمشروع المرحلة (د) من ممشى أهل مصر، وذلك بعد الانتهاء من الرفع المساحي للمشروع، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص المحافظة على تحسين جودة الحياة للمواطنين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والمساحات المفتوحة للتنزه، بالإضافة إلى تنشيط السياحة وجذب الاستثمارات.


وأشار المحافظ إلى أن المشروع يهدف إلى توفير متنفس حضاري للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن توفير فرص عمل للشباب وزيادة الاستثمارات في المحافظة.

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