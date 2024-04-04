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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال ترميم الحفر والمطبات بالشوارع الرئيسية والجانبية

أعمال ترميم شوارع
أعمال ترميم شوارع الإسكندرية

تابع اللواء  محمد الشريف محافظ الإسكندرية ؛ ما تم من أعمال ترميم للحفر والمطبات بالأحياء وذلك عقب تكليفاته بالبدء الفوري في تنفيذ أعمال الترميم على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية، والانتهاء منها في أسرع وقت وفقًا للأولوية، وأضاف المحافظ أنه خلال الأسبوع الماضي تم ترميم الحفر في 23 شارع ب 7 أحياء هم: (الجمرك- غرب- منتزه أول وثان- وعامرية أول وثان- مركز ومدينة برج العرب) وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتيسيرًا للحركة المرورية.

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وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ؛ فقد تم ترميم الحفر والمطبان ب3 شوارع بحي منتزه ثان وهي: (النبوي المهندس- وشارع الملك- وشارع ٣٠ الجديد)، وفي نطاق حي الجمرك تم ترميم الحفر بشارعي (البحرية- وشارع قصر رأس التين)، وفي حي منتزه أول (شارع مسجد سيدي بشر -وشارع العيسوي إلى خليل حمادة)

أما في حي عامرية أول فقد تم تمهيد ووضع طبقة خرسانية بمدخل شارع القسم من الصحراوي بجوار مسجد علاء الدين- وشارع القسم بجوار الأمن الوطني -وشارع مخزن الزيت، وفي حي العامرية ثان تم ترميم الحفر بمدخل الناصرية القديمة- وشارع السفن- وشارع محمد رشيد).

كما تم ترميم الحفر بشوارع (صينية قرية بهيج - وشارع جمال عبد الناصر - وشارع المشير بقرية الغربنيات- وشارع أنور السادات ببرج العرب القديم) بمركز ومدينة برج العرب، وفي حي غرب تم ردم بعض الحفر بشارع عبد الحميد شبل والكروم غيط العنب بالإضافة إلى ردم بعض الحفر بشارع المكس عند التقاطع مع شارع القفال، وشارع المكس أمام مدرسة المفروزة، وشارع المكس تقاطع السلطان شاه، وشارع الأمان مع شارع الاسناوي.

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