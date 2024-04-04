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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم دمياط تشارك ادارة البيئة بالمحافظة الاحتفال باليوم العالمى للأرض

تعليم دمياط
تعليم دمياط

 

شاركت ادارة البيئة بديوان محافظة دمياط بقيادة المهندس محمد الدالى، مديرية التربية والتعليم (إدارة الموهوبين والتعلم الذكى ) بقيادة  امانى طراف في الاحتفال باليوم العالمي للأرض

كان الاحتفال اليوم بمكتبة مصر العامة وشارك بالحضور من قيادات التربية والتعليم، محمد حمزاوى مدير عام إدارة دمياط التعليمية و سمير الجمل مدير عام إدارة عزبة البرج التعليمية و صفاء الحطاب موجه عام رياض الاطفال

ومن جامعة دمياط شارك الدكتور ممدوح سالم سراج استاذ علوم البيئة المتفرغ بكلية العلوم جامعة دمياط بندوة عن ساعة الارض واهمية الاستدامة البيئية

ومن إدارة البيئة شاركت الدكتورة هايدى عبد الدايم بنبذة عن اهم الأعمال التى قامت بها المحافظة لتفعيل الاهتمام بساعة الأرض


زين الاحتفال باستعراض لروضة عبد السلام عارف بإدارة دمياط بعنوان المناخ واخر بعنوان "الارض ياهو" وشعر عن البيئة إلقاء الموهوبة كنزى جمعة تحت إشراف رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى مرفت القطان ومحمد فايد مسئول الموهوبين بإدارة دمياط  وتدريب كل من منى العجمى و نجلاء معيط و إيناس مطاوع

كما شاركت إدارة عزبة البرج تحت إشراف امل الحلاج رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكى و سامية الدبسى مسئول التعلم الذكى بالادارة  باستعراض لمدرسة الشربينى الخاصة بقيادة ناهد عبد الهادى مدير المدارس ونهى عبد الرازق الشربينى رئيس مجلس إدارة المدرسة بعنوان أصدقاء البيئة تدريب احمد عجوة و هالة زغلول و أميرة الاسطى

وتم عمل معرض فنى لأعمال الموهوبين تتحدث عن يوم البيئة العالمى وساعة الأرض اعدته ايمان كسبر وامانى مخاريطة و هيام العسيلي 
وفى الختام تم تكريم إدارة الموهوبين و الحضور

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