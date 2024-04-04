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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاسكندرية يكرم العاملين المتميزين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة

تكريم العاملين بالمراكز
تكريم العاملين بالمراكز التكنولوجية بالإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة المنتشرة بالأحياء، وذلك لتكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة العمل ومستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، وحصول 6 أحياء على شهادة اعتماد الإيصال المميكن وهم؛ منتزه أول، ومنتزه ثان، وشرق، ووسط، والعجمي، ومركز ومدينة برج العرب.

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال ترميم الحفر والمطبات بالشوارع الرئيسية والجانبية

وتابع اللواء محمد الشريف سير العمل بالمراكز التكنولوجية، موضحًا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية قد ساهمت بشكل كبير في سرعة تقديم وإنجاز الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع مُتلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة دعاء هيكل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالإسكندرية.

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