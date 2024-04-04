محافظ الاسكندرية يكرم العاملين المتميزين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة المنتشرة بالأحياء، وذلك لتكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة العمل ومستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، وحصول 6 أحياء على شهادة اعتماد الإيصال المميكن وهم؛ منتزه أول، ومنتزه ثان، وشرق، ووسط، والعجمي، ومركز ومدينة برج العرب.

وتابع اللواء محمد الشريف سير العمل بالمراكز التكنولوجية، موضحًا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية قد ساهمت بشكل كبير في سرعة تقديم وإنجاز الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع مُتلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة دعاء هيكل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالإسكندرية.