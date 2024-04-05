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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 3.44% في أول أسبوع من أبريل

صدى البلد

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.44% ليغلق عند مستوى 28506.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى - أول أسبوع في شهر أبريل- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.28% ليغلق عند مستوى 6480.79 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 9229.47 نقطة.

 وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 3.82% ليغلق عند مستوى 34845.13 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 5.83% ليغلق عند مستوى 7589.13 نقطة.


وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 46.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 1.905 تريليون جنيه، بنسبة نمو 2.5%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.193 تريليون جنيه إلى 1.234 تريليون جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 403.2 مليار جنيه إلى 406.7 مليار جنيه بنسبة نمو 0.9%.

كما ارتفع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.596 تريليون جنيه إلى 1.641 تريليون جنيه بنسبة نمو 2.8%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 4 مليارات جنيه إلى 4.6 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%.

وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 353.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.848 مليار ورقة منفذة على 436 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 641.5 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3.536 مليار ورقة منفذة على 506 آلاف عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 3.91% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 96.09%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 10.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 922.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 226 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.7 مليار جنيه، بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 141.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 13.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 367.8 ألف عملية.

المؤشر الرئيسي للبورصة الاسهم ايجى أكس 30 رأس المال السوقى للبورصة

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