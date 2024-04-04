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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

28 أبريل.. هاني شاكر يحيي حفل عيد الربيع بدار الأوبرا

هاني شاكر
هاني شاكر

يستعد الفنان هاني شاكر لإحياء حفل عيد الربيع يوم 28 من شهر إبريل الحالي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

ومن المفترض أن يقوم الاوركسترا الموسيقار مصطفى حلمي ويقدم هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة.
 

حفل هاني شاكر فى لبنان 


يستعد المطرب هاني شاكر لإحياء حفل غنائي في لبنان يوم 13 إبريل القادم، وذلك ضمن احتفالات عيد الفطر المبارك.

الحفل يقام داخل أحد الفنادق الكبرى بلبنان وبدأت الشركة المنظمة فى الترويج للحفل من خلال طرح البوستر الدعائى.
 

أحدث أغاني هاني شاكر

وطرح أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "إنسى اللي خان" وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية وظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

 

"إنسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك و توزيع رقمي فيكتوري لينك وظهر فيها أمير الغناء العربي بأستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره و محبيه على السوشيال ميديا.

ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث قام بتقديم العديد من المشاريع الغنائية مؤخرا الذي ظهر من خلالها في لون جديد وهم أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و "مروق" وقام بطرحها علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقية الكبرى داخل مصر وخارجها.

 

الفنان هاني شاكر دار الاوبرا المصرية المسرح الكبير

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