أحمد عمر هاشم: من ترك معصية خشية لله سبحانه وتعالى يؤجر عليها

أكد دكتور احمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، أنه لو أراد العبد، أن يعصي الله سبحانه وتعالى، وتذكر قدرة الله عليه، ولم يقم بها، فيغفر الله له ذنبها ويعطيها حسنة مكان تلك السيئة.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال تقديمه برنامج "يوميات الرسول"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأيات القرآنية تذكر العباد بعظمة الله سبحانه وتعالى، ورحمته لقوله "إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ".

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الرسول صلى الله عليه سلم قال “إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ”، وهو يدل على ان الأمر كله من الله سبحانه وتعالى.