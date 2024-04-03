لماذا كُتب علينا الصيام؟.. أحمد عمر هاشم يوضح

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف عن الهدف والغاية من عبادة الصيام.

وأضاف أحمد عمر هاشم خلال برنامج يوميات الرسول المذاع على قناة صدى البلد، الهدف من عبادة الصيام والغاية منها هي الوصول إلى درجة التقوى.

وأكد على أن الصيام واجب وركن من أركان الإسلام، كتبه الله تعالي على المسلمين، لنتعرف على معنى التقوى والقرب من الله.



مستشهدا بقول الله عز وجل«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ».