كيف تجعل بينك وبين غضب الله وقاية؟.. أحمد عمر هاشم يُجيب

تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن مفهوم التقوى.

وقال إن "التقوى أن تجعل وقاية بينك وبين غضب الله، ووقاية بينك وبين عذاب النار، وارتكاب المعاصي".



وأضاف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال برنامجه الرمضاني، يوميات الرسول، المذاع على قناة صدى البلد، أن الصائم عند امتناعه عن الطعام، يشعر بجوع الفقير وحرمان المحتاج، فيعطف عليه، موضحا أن فضل الصيام عظيم عند المولى عز وجل.



وأوضح أن هناك أمورا يمتنع على الصائم فعلها والامتناع عن كل ما يغضب الله حتى يصل للهدف الذي من وراء الصوم وهو التقوى واحترام الشهر الكريم والفضيل.

