جيرارد يتغزل في محمد صلاح: لاعب استثنائي وإيقافه شبه مستحيل

أشاد النجم الإنجليزي ستيفن جيرارد بالنجم محمد صلاح، بعد الأداء المميز الذي قدمه مع منتخب مصر أمام نيوزيلندا في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يزال أحد أفضل لاعبي العالم وأكثرهم استمرارية.

وقال جيرارد: "بدأت أفتقد رؤيته بقميص ليفربول. عندما يكون صلاح في أفضل حالاته يصبح إيقافه شبه مستحيل، فهو لاعب استثنائي وسيد الاستمرارية. ما قدمه أمام نيوزيلندا كان مذهلًا، وأثبت مجددًا قيمته الكبيرة بقيادته مصر لأول فوز في تاريخها بكأس العالم".

وجاءت إشادة جيرارد بعدما حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت صباح اليوم الإثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وبهذا الانتصار، عزز منتخب مصر حظوظه في التأهل إلى دور الـ16، قبل المواجهة الحاسمة أمام منتخب منتخب إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وإيران في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، والسادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.