بعد ثلاثية نيوزيلندا.. تعرف على منافسي مصر المحتملين في دور الـ32

حقق منتخب مصر فوزًا تاريخيًا على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الاثنين على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026، ليقترب الفراعنة من حسم التأهل إلى دور الـ32.

وفي هذا السياق، كشف الإعلامي محمد سعيد، عبر حسابه على "فيسبوك"، عن السيناريوهات المحتملة لمنافس منتخب مصر في دور الـ32، حال التأهل.

وأوضح أن تصدر مصر للمجموعة السابعة قد يضعها في مواجهة أحد المنتخبات الأفريقية أصحاب المركز الثالث، مثل جنوب أفريقيا أو كوت ديفوار أو الرأس الأخضر أو السنغال أو الجزائر، حال احتلال أي منها المركز الثالث في المجموعات A وE وH وI وJ.

وأضاف أنه في حال تأهل منتخب مصر وصيفًا للمجموعة، فمن المرجح أن يواجه الفائز من مواجهة باراجواي وأستراليا، صاحبي المركز الثاني في المجموعة الرابعة، مؤكدًا أن حسابات التأهل عبر أفضل أصحاب المركز الثالث تظل معقدة للغاية.

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة حاسمة أمام إيران في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، والمقرر إقامتها في تمام الثامنة مساء الجمعة 26 يونيو بتوقيت مدينة سياتل الأمريكية، السادسة صباح السبت 27 يونيو بتوقيت القاهرة، لحسم ترتيب المجموعة وتحديد مشوار الفراعنة في الأدوار الإقصائية.