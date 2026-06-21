الاتفاق الأمريكي الإيراني يخلق أزمة بين إسرائيل وأمريكا !!

منذ أكثر من سبعة عقود، ظلت العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل واحدة من أكثر العلاقات السياسية والعسكرية إثارة للجدل في العالم. فالدعم الأمريكي المتواصل لإسرائيل، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، دفع الكثيرين إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية التي جعلت واشنطن تنظر إلى تل أبيب باعتبارها الحليف الأقرب في الشرق الأوسط، حتى في ظل اختلاف الإدارات الأمريكية وتبدل الرؤساء والأحزاب الحاكمة.

ويرى العديد من الباحثين أن هذه العلاقة لم تعد مجرد تحالف استراتيجي تقليدي، بل أصبحت حالة خاصة داخل النظام السياسي الأمريكي. فإلى جانب المصالح الأمنية والعسكرية المشتركة، يوجد داخل الولايات المتحدة مجتمع يهودي كبير يقدر عدده بنحو سبعة ملايين نسمة، كما توجد جماعات ضغط سياسية واقتصادية مؤثرة، يأتي في مقدمتها اللوبي المؤيد لإسرائيل المعروف باسم “إيباك”، والذي استطاع عبر عقود طويلة أن يرسخ حضوره داخل دوائر صنع القرار الأمريكية، سواء في الكونجرس أو في الحملات الانتخابية الرئاسية.

هذا النفوذ السياسي والاقتصادي ساهم في تعزيز القناعة داخل الأوساط الإسرائيلية بأن واشنطن ستظل دائماً الداعم الأول لتل أبيب، وأن أي إدارة أمريكية ستجد نفسها في النهاية مضطرة لمراعاة المصالح الإسرائيلية عند رسم سياساتها في الشرق الأوسط. ومع مرور الوقت، تشكل لدى قطاعات واسعة من الطبقة السياسية الإسرائيلية اعتقاد بأن التأثير في القرار الأمريكي أصبح جزءاً من أدوات القوة الإسرائيلية، وأن الولايات المتحدة ستبقى سنداً ثابتاً مهما بلغت حدة الخلافات.

في المقابل، شهد المجتمع الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة تصاعداً ملحوظاً للتيارات القومية والدينية المتشددة. وأصبحت بعض الأحزاب اليمينية تعتمد خطاباً يقوم على فكرة أن إسرائيل محاطة بأعداء دائمين، وأن الأمن لا يتحقق إلا عبر التفوق العسكري المطلق، والتوسع في فرض الوقائع على الأرض، واستخدام القوة باعتبارها الوسيلة الرئيسية لردع الخصوم.

هذا الخطاب أسهم في تكريس حالة من الخوف المستمر داخل المجتمع الإسرائيلي، وأقنع كثيراً من المواطنين بأن بقاء الدولة مرتبط باستمرار حالة التعبئة العسكرية. كما أدى إلى صعود شخصيات سياسية من أقصى اليمين تبنت رؤى أكثر تشدداً تجاه الفلسطينيين والعرب عموماً، وسعت إلى توظيف المخاوف الأمنية لتحقيق مكاسب سياسية داخلية.

وعلى مدار السنوات الماضية، استفادت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من حالة الدعم الأمريكي غير المحدود، سواء في ملفات التطبيع مع الدول العربية أو في إدارة الصراعات الإقليمية. واعتقدت قطاعات واسعة من النخبة الإسرائيلية أن واشنطن ستواصل تبني الرؤية الإسرائيلية في معظم الملفات، وأن أي اعتراضات أمريكية ستظل في حدود الخلافات التكتيكية التي لا تمس جوهر التحالف.

ولم يكن احد يتوقع ان تنصاع امريكا الي رغبة اسرائيل في الغزو علي ايران وقتل القيادة العامه فيها وتدمير معظم البنية التحية النفطية والأساسية لدي ايران مما جعل الرأي العام داخل ايران اكثر التفافا وتكاتف حول قادة ايران لمواجهه العدوان الاسراءيلي الامريكي والذي حولته ايران الي ضرب كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة وتدمير الكثير من البنية النفطية في معظم دول بحر العرب وتحولت ايران الي غلق مضيق هرمز عالميا بعد ان زرعت الالغام في الممر الرئيسى دون الممر القريب لديها والذي يجبر السفن علي اتباعه ولكن رد الولايات المتحدة بفرض الحصار البحري علي كامل المضيق ادي الي كشفت عن متغيرات جديدة. فقد اتسعت دائرة الصراع لتشمل أكثر من ساحة إقليمية، وارتفعت تكلفة المواجهات العسكرية بصورة غير مسبوقة، سواء على الاقتصاد العالمي أو على أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.

وشهدت المنطقة حالة من التصعيد الحاد بين إسرائيل والمحور المرتبط بإيران، حيث امتدت المواجهات إلى عدة جبهات. كما تعرضت البنية التحتية للطاقة والنقل البحري لهزات عنيفة أثرت على الأسواق العالمية، وأدت إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين وإمدادات الطاقة.

وفي خضم هذه التطورات، برزت الأزمة الإيرانية باعتبارها التحدي الأكبر أمام الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط. فبعد أشهر طويلة من المواجهات والضغوط والعقوبات، لم تتمكن واشنطن من تحقيق اختراق سياسي حاسم يجبر طهران على القبول بكامل الشروط الأمريكية. وفي الوقت نفسه، أظهرت إيران قدرة على الصمود والمناورة السياسية والعسكرية، رغم الضغوط الهائلة التي تعرضت لها ثم تركت اسرائيل المساحه للصراع بين امريكا وايران .

كما أدى التوتر في منطقة الخليج ومضيق هرمز إلى تعقيد المشهد بصورة غير مسبوقة. فالممر البحري الذي يعد شرياناً أساسياً للطاقة العالمية أصبح مركزاً لصراع مفتوح انعكست آثاره على الاقتصاد الدولي بأكمله. ووجدت الولايات المتحدة نفسها أمام معادلة صعبة: استمرار التصعيد يعني استنزافاً اقتصادياً وسياسياً متزايداً، بينما يفرض التفاوض تقديم تنازلات لا ترضي جميع الحلفاء.

ومن هنا بدأت ملامح التحول تظهر في الموقف الأمريكي. فبعد فترة طويلة من التصعيد، اتجهت واشنطن نحو خيار الاتفاق مع إيران باعتباره مخرجاً عملياً من حالة الاستنزاف المستمرة. وجاء الإعلان عن تفاهم جديد يتضمن فترة تفاوض تمتد لستين يوماً لمناقشة التفاصيل وآليات التنفيذ، باعتباره محاولة لفتح نافذة أمل أمام تسوية سياسية قد تساهم في تهدئة المنطقة.

غير أن هذا التوجه لم يلق ترحيباً داخل إسرائيل، بل على العكس تماماً. فقد اعتبرت الحكومة الإسرائيلية أن أي اتفاق لا يؤدي إلى فرض قيود صارمة وشاملة على إيران يمثل تهديداً مباشراً للأمن الإسرائيلي. وبدأت أصوات إسرائيلية عديدة توجه انتقادات حادة للإدارة الأمريكية، بل وصل الأمر إلى مهاجمة الرئيس دونالد ترامب نفسه واتهامه بالتراجع عن مواقف سابقة أكثر تشدداً.

وتعكس هذه الانتقادات حالة القلق التي تعيشها النخبة السياسية الإسرائيلية من احتمال حدوث تحول في أولويات السياسة الأمريكية. فتل أبيب اعتادت لعقود طويلة أن تكون الطرف الأكثر تأثيراً في صياغة السياسات الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط، لكن التطورات الأخيرة أظهرت أن واشنطن قد تضع مصالحها الاستراتيجية المباشرة فوق اعتبارات الحلفاء عندما تصبح تكلفة المواجهة مرتفعة للغاية.

ومن اللافت أن الانتقادات الإسرائيلية لم تعد تقتصر على الدوائر الإعلامية والسياسية، بل امتدت إلى تصريحات مباشرة استهدفت الإدارة الأمريكية. وفي المقابل، ظهرت ردود فعل أمريكية غير معتادة، سواء من مسؤولين في الإدارة أو من شخصيات سياسية محافظة بدأت تعبر عن انزعاجها من سلوك الحكومة الإسرائيلية الحالية.

كما برزت داخل الحزب الجمهوري أصوات جديدة ترى أن السياسات الإسرائيلية المتشددة تضر بالمصالح الأمريكية، وأن استمرار الحروب المفتوحة في المنطقة يستنزف واشنطن ويزيد من الأعباء الاقتصادية والعسكرية عليها. وهذه الأصوات وإن كانت لا تزال محدودة مقارنة بالتيار التقليدي الداعم لإسرائيل، فإنها تعكس تحولاً مهماً في طبيعة النقاش داخل الولايات المتحدة.

وفي الوقت ذاته، تواجه حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات دولية متزايدة بسبب العمليات العسكرية المستمرة في عدة مناطق، وما نتج عنها من خسائر إنسانية كبيرة. وأصبحت صورة إسرائيل في العديد من العواصم الغربية أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق، الأمر الذي يضع ضغوطاً إضافية على صناع القرار في واشنطن.

لذلك فإن الاتفاق الأمريكي الإيراني، إذا كتب له النجاح، قد لا يكون مجرد تفاهم تقني حول ملف محدد، بل قد يمثل بداية مرحلة جديدة في الشرق الأوسط تعيد رسم توازنات القوى والعلاقات بين الحلفاء والخصوم. كما قد يكشف للمرة الأولى حدود النفوذ الإسرائيلي داخل الولايات المتحدة عندما تتعارض المصالح الأمريكية المباشرة مع الرؤية الإسرائيلية.

ويبقى السؤال الأهم: هل نشهد بالفعل بداية مراجعة أمريكية لعلاقتها التقليدية مع إسرائيل؟ أم أن الخلاف الحالي مجرد أزمة عابرة ستنتهي بعودة الأمور إلى ما كانت عليه؟ الإجابة لا تزال رهناً بالتطورات المقبلة، لكن المؤكد أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة في تحديد شكل العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، كما ستكون اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الأمريكية على الموازنة بين مصالحها الاستراتيجية والتزاماتها التاريخية تجاه إسرائيل.

وفي جميع الأحوال، فإن المنطقة تقف اليوم أمام مرحلة شديدة الحساسية، قد تفتح الباب أمام ترتيبات سياسية وأمنية جديدة، أو تعيد إنتاج الصراعات القديمة بأشكال أكثر تعقيداً. وبين هذا وذاك، يظل الاتفاق الأمريكي الإيراني المحتمل أحد أهم الملفات القادرة على تغيير خريطة الشرق الأوسط خلال السنوات القادمة.