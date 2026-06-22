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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالمشاركة المجتمعية.. افتتاح مركز الأورام الجديد بمستشفى منوف العام

افتتاح
افتتاح
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، مركز الأورام  الجديد بمستشفى منوف العام بالمشاركة المجتمعية، تزامناً مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي الـ120، وذلك في خطوة  تستهدف تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام وتوفير الرعاية الصحية لهم ، بحضور الدكتور عمرو مصطفى وكيل وزارة الصحة ،الدكتور محمد سلامة مدير إدارة الطب العلاجي بالمديرية، النائب سليمان خليل عضو مجلس النواب ،سامى سرور  رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية لمركز الأورام الجديدة، وتفقد الصيدلية وغرف تلقى العلاج واستمع إلى شرح مفصل عن آلية العمل والخدمات التى تقدمها الوحدة  والتجهيزات الطبية وفق أحدث المعايير الطبية ، والتي تساهم  بدورها في تقديم خدمات التشخيص والعلاج لمرضى الأورام ، بما يسهم في تخفيف العبء عن كاهل المرضى ،مؤكداً على أن افتتاح مركز أورام منوف الجديد يمثل إضافة قوية للمنظومة الصحية بالمحافظة، ويسهم في توفير خدمات علاجية متخصصة تلبى احتياجات المواطنين وتخفف معاناتهم، ومؤكدًا على استمرار المحافظة في دعم القطاع الصحي والتوسع في تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة وتقديم خدمات صحية لائقة  للمواطنين.

كما تفقد محافظ المنوفية الأعمال الإنشائية لمبنى التأمين الصحى الجديد بمنوف "مؤسسة دار الرعاية الإجتماعية القديم سابقاً " بالمشاركة المجتمعية والذى تم استغلاله لإقامة عيادات شاملة للتأمين الصحي للتوسع فى تقديم الخدمة الصحية لتخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي وتلبية احتياجاتهم ،حيث يضم المبنى عيادات شاملة بكافة التخصصات الطبية ومنافذ لصرف الأدوية ، وأستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مراحل التنفيذ والأعمال الجارية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، موجهاً  بسرعة تشغيله والانتهاء منه للتيسير على المرضى والتخفيف عن كاهلهم ،كما أمر بتوزيع كراتين مواد غذائية للعمال القائمين على الأعمال الإنشائية دعماً لهم .

وأكد محافظ المنوفية، أن ملف التأمين الصحى أولوية أولي ضمن أجندة العمل وإنه لا يدخر جهداً في إتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات الجادة التي تساهم بشكل فعال في تخفيف العبء عن مرضى التأمين الصحي والتوسع في توفير العديد من المقرات الجديدة وتخصيصها للتأمين الصحي لتوسيع نطاق الخدمات لمنتفعي التأمين وتأكيداً على حقوقهم في الحصول على خدمة طبية أفضل.

وأشاد المحافظ بالدور الفعال للمشاركة المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً حرصه على الاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة في تنفيذ المبادرات والمشروعات ذات البعد الإنساني، بما يحقق مردود إيجابي ينعكس على جودة حياة أبناء المحافظة.

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