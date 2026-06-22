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الإشراف العام
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الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

إجازة
إجازة
عبد العزيز جمال

تُعد إجازة ثورة 30 يونيو واحدة من أبرز المحطات الوطنية في أجندة العطلات الرسمية، حيث يترقبها الملايين من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص كل عام، تخليدًا لذكرى خروج الملايين في 30 يونيو 2013، والتي شكلت منعطفًا حاسمًا في تاريخ مصر الحديث. 

ومع اقتراب موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026، يتزايد البحث والاستفسار حول ما إذا كانت هذه العطلة ستكون في موعدها الفعلي أم ستُرحل، تنفيذًا للسياسة الحكومية المتبعة في ترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف منتصف الأسبوع، وذلك بهدف منح الموظفين عطلات ممتدة تتيح لهم فرصة للراحة والاستجمام.

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موعد إجازة ثورة 30 يونيو 2026

تحل ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة هذا العام يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2026، وهو اليوم الذي من المتوقع أن يكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر لكافة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لما يتم الإعلان عنه رسميًا من الجهات المختصة في الدولة. 

ترحيل الإجازة.. قرار حكومي مرتقب 

حتى الآن، لم يصدر أي إعلان رسمي من مجلس الوزراء المصري بشأن ترحيل إجازة ثورة 30 يونيو 2026، فمن المعروف أن الحكومة تتبع سياسة ترحيل العطلات الرسمية التي تأتي في منتصف الأسبوع، مثل أيام الثلاثاء أو الأربعاء، إلى يوم الخميس التالي، وذلك لضمان عدم تشتت أيام العمل ومنح الموظفين إجازة متصلة تمتد لثلاثة أيام (الخميس، الجمعة، السبت).

غير أن هذا القرار لا يعتبر قاعدة ثابتة أو تلقائية، بل يتم إصداره بقرار خاص من مجلس الوزراء، يُعلن عنه في الوقت المناسب، أي قبل أيام قليلة من حلول المناسبة،  وبما أن 30 يونيو 2026 يوافق يوم الثلاثاء، فإنه من الممكن نظريًا ترحيل الإجازة إلى يوم الخميس، لكن هذا الأمر يظل احتمالًا قائمًا وليس قرارًا نهائيًا حتى يتم الإعلان الرسمي.

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 يُذكر أن سياسة الترحيل هذه تهدف إلى تحقيق التوازن بين استمرارية العمل وإتاحة الفرصة للمواطنين لقضاء أوقات أطول مع عائلاتهم، خاصة خلال فصل الصيف.

الإجازات الرسمية المتبقية في عام 2026

لا تقتصر عطلة يونيو على كونها المحطة الوحيدة التي يترقبها العاملون في القطاعين العام والخاص، بل تمتد أجندة الإجازات الرسمية في مصر لتشمل عددًا من المناسبات الوطنية والدينية البارزة، والتي تتوزع على النحو التالي:

· الثلاثاء 30 يونيو 2026: إجازة ذكرى ثورة 30 يونيو.

· الخميس 23 يوليو 2026: إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو.

· الأربعاء 26 أغسطس 2026: إجازة المولد النبوي الشريف.

· الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: إجازة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 وعيد القوات المسلحة.

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