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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مكشوف الظهر.. جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه

جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
جورى بكر تثير الجدل بجمبسوت لاميه
رنا عصمت

نشرت الفنانة جوري بكر، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وظهرت جورى بكر ، بإطلالة جريئة مرتدية جمبسوت لاميه مكشوف الظهر باللون البنى.

وتعد الفنانة جورى بكر، من الفنانات اللواتي يحرصن على الظهور بشكل مميز ولافت دائما تكشف عن جمالها.

كما تميل، إلى ترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.

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أكدت الفنانة جوري بكر، أن الأمومة تمثل أهم وأجمل مرحلة في حياتها، مشيرة إلى أن ابنها يحتل مكانة خاصة في قلبها ويمنحها طاقة كبيرة للاستمرار والنجاح على المستويين الشخصي والمهني.

وقالت جوري بكر، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن تجربة الأمومة غيرت الكثير من تفاصيل حياتها ونظرتها للأمور، مؤكدة أن وجود طفل في حياة أي امرأة يمنحها شعورًا مختلفًا بالمسؤولية والحب والسعادة.

وأضافت: "الأمومة أحلى حاجة في حياتي، وكل يوم بعيشه مع ابني بيكون له طعم مختلف، وبحاول أستمتع بكل لحظة معاه مهما كانت ظروفي وانشغالاتي في الشغل".

وأشارت إلى أنها تحرص دائمًا على بناء علاقة قائمة على الصداقة والثقة مع ابنها، موضحة أنها لا تريد أن تكون مجرد أم تفرض القواعد والتعليمات فقط، بل تسعى لأن تكون الشخص الأقرب إليه في مختلف مراحل عمره.

وتابعت: "أنا دائمًا هكون صديقة لابني قبل أي حاجة

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