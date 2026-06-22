تُعد هشاشة العظام أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة أو نقص في بعض الهرمونات داخل الجسم، ومن أبرز الأمثلة نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع ديلى ميديكال.

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام..



1. الهرمونات الجنسية:



-انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية يؤدي إلى إضعاف العظام.

-يُعد انخفاض هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث من أقوى عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام.

-كما أن العلاجات المستخدمة لسرطان البروستاتا التي تقلل من مستوى التستوستيرون، والعلاجات الخاصة بسرطان الثدي التي تقلل من الإستروجين، قد تُسرّع من فقدان الكتلة العظمية.



2. هرمون الغدة الدرقية:



-زيادة هرمون الغدة الدرقية قد تؤدي إلى فقدان العظام.

-وقد يحدث ذلك إذا كانت الغدة الدرقية تفرز كميات زائدة من الهرمون، أو عند تناول جرعات زائدة من أدوية الغدة الدرقية المستخدمة لعلاج قصور نشاطها.



3. هرمونات الغدد الأخرى:



ترتبط هشاشة العظام أيضًا بارتفاع مستويات بعض الهرمونات التي تفرزها الغدد جار الدرقية والغدد الكظرية.