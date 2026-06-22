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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام
رنا عصمت

تُعد هشاشة العظام أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة أو نقص في بعض الهرمونات داخل الجسم، ومن أبرز الأمثلة نقدمها لك فى هذا التقرير وفقا لموقع ديلى ميديكال.

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام..


1. الهرمونات الجنسية:

-انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية يؤدي إلى إضعاف العظام.
-يُعد انخفاض هرمون الاستروجين بعد انقطاع الطمث من أقوى عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام.
-كما أن العلاجات المستخدمة لسرطان البروستاتا التي تقلل من مستوى التستوستيرون، والعلاجات الخاصة بسرطان الثدي التي تقلل من الإستروجين، قد تُسرّع من فقدان الكتلة العظمية.

2. هرمون الغدة الدرقية:

-زيادة هرمون الغدة الدرقية قد تؤدي إلى فقدان العظام.
-وقد يحدث ذلك إذا كانت الغدة الدرقية تفرز كميات زائدة من الهرمون، أو عند تناول جرعات زائدة من أدوية الغدة الدرقية المستخدمة لعلاج قصور نشاطها.

3. هرمونات الغدد الأخرى:

ترتبط هشاشة العظام أيضًا بارتفاع مستويات بعض الهرمونات التي تفرزها الغدد جار الدرقية والغدد الكظرية.

3 هرمونات قد تكون السبب وراء هشاشة العظام هشاشة العظام اسباب هشاشة العظام

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