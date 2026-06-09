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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أسماء عبد الحفيظ

تعد هشاشة العظام من المشكلات الصحية الشائعة التي تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، خاصة مع التقدم في العمر. وتحدث هذه الحالة عندما تصبح العظام أقل كثافة وأكثر عرضة للكسر، ما قد يؤثر على جودة الحياة والقدرة على الحركة.

 وبينما تلعب العوامل الوراثية والهرمونية دوراً في الإصابة بالمرض، يؤكد الخبراء أن النظام الغذائي الصحي يظل أحد أهم الأسلحة للوقاية من هشاشة العظام والحفاظ على قوتها.

أطعمة تحارب هشاشة العظام

ويشير المتخصصون إلى أن الحصول على العناصر الغذائية الضرورية، وعلى رأسها الكالسيوم وفيتامين د والبروتين والمغنيسيوم، يساعد في دعم صحة العظام وتقليل خطر فقدان الكثافة العظمية مع مرور الوقت، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

منتجات الألبان في مقدمة القائمة

تعتبر منتجات الألبان مثل الحليب والزبادي والجبن من أشهر المصادر الغنية بالكالسيوم، وهو المعدن الأساسي المسؤول عن بناء العظام والحفاظ على قوتها.

وينصح الخبراء بتناول حصص منتظمة من منتجات الألبان ضمن النظام الغذائي اليومي، خاصة للأطفال والمراهقين وكبار السن، لضمان حصول الجسم على احتياجاته من الكالسيوم.

الأسماك الدهنية مصدر مهم لفيتامين د

يلعب فيتامين د دوراً أساسياً في مساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم والاستفادة منه. ولذلك ينصح بتناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين والتونة.

كما يتميز السردين باحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم، ما يجعله من أفضل الأطعمة الداعمة لصحة العظام.

الخضروات الورقية الخضراء

تحتوي الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب والبروكلي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة للعظام، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين ك.

ويساعد فيتامين ك في دعم عملية بناء العظام وتحسين كثافتها، ما يجعله عنصراً مهماً ضمن النظام الغذائي المتوازن.

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

المكسرات والبذور

تعد اللوز والجوز وبذور السمسم وبذور الشيا من الأطعمة المفيدة لصحة العظام، نظراً لاحتوائها على المغنيسيوم والفوسفور والبروتينات النباتية.

وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم يشارك في تكوين العظام ويساعد على تنظيم مستويات الكالسيوم داخل الجسم.

 البيض غذاء متكامل

يعتبر البيض من الأطعمة الغنية بالبروتين ويحتوي أيضاً على كميات من فيتامين د، خاصة في صفار البيض.

ويؤكد خبراء التغذية أن البروتين يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على كتلة العظام والعضلات، وهو ما يساهم في تقليل خطر السقوط والكسور.

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟ 

البقوليات تدعم صحة الهيكل العظمي

تحتوي العدس والفاصوليا والحمص على عناصر غذائية مهمة مثل المغنيسيوم والبوتاسيوم والبروتين.

كما تساعد البقوليات على توفير طاقة مستدامة للجسم، وتعد خياراً صحياً للأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً.

الفواكه الغنية بمضادات الأكسدة

تلعب بعض الفواكه مثل البرتقال والكيوي والتوت دوراً مهماً في دعم صحة العظام بفضل احتوائها على فيتامين سي ومضادات الأكسدة.

ويساهم فيتامين سي في إنتاج الكولاجين، وهو أحد المكونات الأساسية للعظام والغضاريف والأنسجة الضامة.

 عادات مهمة إلى جانب الغذاء

لا يقتصر الحفاظ على صحة العظام على تناول الأطعمة المفيدة فقط، بل يشمل أيضاً ممارسة النشاط البدني بانتظام والتعرض المعتدل لأشعة الشمس للحصول على فيتامين د، إضافة إلى تجنب التدخين والإفراط في المشروبات الغازية.

كما ينصح الأطباء بإجراء الفحوصات الدورية لكثافة العظام، خاصة لدى النساء بعد انقطاع الطمث وكبار السن والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بهشاشة العظام.

أطعمة هشاشة العظام أطعمة تحارب هشاشة العظام المصادر الغنية بالكالسيوم المعدن منتجات الألبان

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أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟

أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
أطعمة تحارب هشاشة العظام.. ماذا يجب أن تأكل للحفاظ على قوة العظام؟
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