قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

طريقة عمل الدجاج بالكريمة..

المكونات

- صدور دجاج

- فلفل حار حسب الرغبة

- جبنة مبشورة المفضلة لديك

- كريمة

- زيت الزيتون

- الملح والفلفل

- أرز أبيض للتقديم

الطريقة

- تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل.

في مقلاة يسخن زيت الزيتون

ثم اقلي الصدور حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين. ارفعي الدجاج واتركيه جانباً

- في نفس المقلاة، أضيفي الكريمة الثقيلة والفلفل الحار والملح والفلفل

- يُطهى على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تسخن الكريمة

- أعيدي الدجاج إلى المقلاة

- خففي النار واتركيه على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج تماماً وتكثف الكريمة قليلاً.

- أضيفي الجبنة المبشورة فوق الدجاج والكريمة.

- نترك الجبنة تذوب وتخلط مع الصلصة.

- قدميه مع الأرز الأبيض