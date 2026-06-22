قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة..
المكونات
- صدور دجاج
- فلفل حار حسب الرغبة
- جبنة مبشورة المفضلة لديك
- كريمة
- زيت الزيتون
- الملح والفلفل
- أرز أبيض للتقديم
الطريقة
- تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل.
في مقلاة يسخن زيت الزيتون
ثم اقلي الصدور حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين. ارفعي الدجاج واتركيه جانباً
- في نفس المقلاة، أضيفي الكريمة الثقيلة والفلفل الحار والملح والفلفل
- يُطهى على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تسخن الكريمة
- أعيدي الدجاج إلى المقلاة
- خففي النار واتركيه على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج تماماً وتكثف الكريمة قليلاً.
- أضيفي الجبنة المبشورة فوق الدجاج والكريمة.
- نترك الجبنة تذوب وتخلط مع الصلصة.
- قدميه مع الأرز الأبيض