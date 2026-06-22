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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
رنا عصمت

قدم الشيف تامر فتحي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

طريقة عمل الدجاج بالكريمة..

المكونات
- صدور دجاج
- فلفل حار حسب الرغبة
- جبنة مبشورة المفضلة لديك
- كريمة
- زيت الزيتون
- الملح والفلفل
- أرز أبيض للتقديم

الطريقة
- تتبل صدور الدجاج بالملح والفلفل.
في مقلاة يسخن زيت الزيتون
ثم اقلي الصدور حتى تصبح ذهبية اللون من الجانبين. ارفعي الدجاج واتركيه جانباً
- في نفس المقلاة، أضيفي الكريمة الثقيلة والفلفل الحار والملح والفلفل
- يُطهى على نار متوسطة مع التحريك المستمر حتى تسخن الكريمة
- أعيدي الدجاج إلى المقلاة
- خففي النار واتركيه على نار خفيفة حتى ينضج الدجاج تماماً وتكثف الكريمة قليلاً.
- أضيفي الجبنة المبشورة فوق الدجاج والكريمة.
- نترك الجبنة تذوب وتخلط مع الصلصة.
- قدميه مع الأرز الأبيض

طريقة عمل الدجاج بالكريمة اسهل طريقة لعمل الدجاج بالكريمة الفراخ بالكريمة

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طريقة عمل الدجاج بالكريمة

طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.
طريقة عمل الدجاج بالكريمة.

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