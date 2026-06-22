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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
أسماء عبد الحفيظ

عندما تبدأ صافرة المباراة، يكون الحماس في أعلى مستوياته، ولا شيء يفسد أجواء التشجيع أكثر من قضاء وقت طويل داخل المطبخ. 

لذلك تبحث الكثير من الأسر عن وجبات خفيفة سريعة ولذيذة يمكن إعدادها في دقائق قليلة، لتجمع بين الطعم الشهي وسهولة التحضير.

إذا كنت تستعد لمشاهدة مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم، مع العائلة أو الأصدقاء، اليوم فإليك 8 أفكار لسناكس سريعة تمنحك أجواء تشجيع ممتعة دون مجهود كبير، للشيف سارة الحافظ.

1- البطاطس الودجز المقرمشة

البطاطس الودجز المقرمشة

تعد البطاطس الودجز من أشهر الوجبات الخفيفة المرتبطة بالمباريات. كل ما عليك هو تقطيع البطاطس إلى شرائح سميكة، ثم تتبيلها بالقليل من الملح والفلفل والبابريكا، ووضعها في الفرن أو القلاية الهوائية لمدة 20 دقيقة.

تتميز هذه الوجبة بأنها مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، ويمكن تقديمها مع الكاتشب أو صوص الجبن.

2- ساندويتشات التورتيلا السريعة

إذا كنت تبحث عن وجبة مشبعة وخفيفة في الوقت نفسه، فإن لفائف التورتيلا خيار مثالي. يمكن حشوها بقطع الدجاج المشوي أو التونة أو الجبن والخس، ثم تقطيعها إلى دوائر صغيرة يسهل تناولها أثناء متابعة المباراة.

 ساندويتشات التورتيلا السريعة

هذه الوصفة لا تحتاج سوى دقائق معدودة وتمنح مظهراً جذاباً على طاولة التشجيع.

3- فشار بالنكهات المختلفة

يبقى الفشار ملك السناكس السريعة بلا منافس. يمكن تحضيره في دقائق قليلة ثم إضافة نكهات متنوعة مثل الجبن أو الكراميل أو البابريكا الحارة.

فشار بالنكهات المختلفة 

ويتميز الفشار بأنه خفيف نسبياً مقارنة بالعديد من الوجبات الخفيفة الأخرى، كما أنه يناسب الكبار والصغار.

4- أصابع الجبن المقرمشة

تعتبر أصابع الجبن من أكثر الوجبات المحبوبة أثناء مشاهدة المباريات. يمكن تجهيزها باستخدام شرائح الجبن المغلفة بالبقسماط ثم خبزها في الفرن أو تحميرها سريعاً.

عند تقديمها ساخنة مع صوص المارينارا أو الثومية تصبح واحدة من أكثر الأطباق جذباً للضيوف.

5- ناتشوز بالجبن

لا تحتاج هذه الوصفة إلى مهارة خاصة أو وقت طويل. يكفي وضع رقائق الذرة في طبق كبير ثم إضافة الجبن الذائب وبعض شرائح الفلفل والزيتون.

ويمكن إضافة اللحم المفروم أو الدجاج حسب الرغبة للحصول على وجبة أكثر إشباعاً تناسب السهرات الرياضية الطويلة.

6- كرات البطاطس بالجبن

إذا كانت لديك بطاطس مسلوقة متبقية من وجبة سابقة، يمكنك استغلالها في إعداد كرات البطاطس بالجبن. يتم خلط البطاطس مع الجبن والتوابل ثم تشكيلها إلى كرات صغيرة وتحميصها.

هذه الوجبة تمنحك مذاقاً رائعاً وتكلفة اقتصادية في الوقت نفسه.

7- توست البيتزا السريع

عندما يطلب الجميع بيتزا قبل المباراة ولا يوجد وقت كافٍ لتحضيرها، يمكن اللجوء إلى توست البيتزا. توضع صلصة الطماطم والجبن والزيتون أو أي إضافات مفضلة على شرائح التوست، ثم تدخل الفرن لبضع دقائق فقط.

النتيجة وجبة تشبه البيتزا في الطعم وتحتاج إلى وقت أقل بكثير.

8- سلطة الذرة الملونة

لمن يفضلون الخيارات الأخف، تعد سلطة الذرة الملونة خياراً منعشاً وسريعاً. يتم خلط الذرة الحلوة مع الفلفل الملون والطماطم والخيار وعصير الليمون.

وتوفر هذه السلطة قيمة غذائية جيدة إلى جانب مذاقها المنعش الذي يوازن بين الأطعمة المقلية والوجبات الدسمة.

أجواء تشجيع لا تُنسى

لا تحتاج متابعة المباريات إلى وصفات معقدة أو ساعات طويلة في المطبخ. فبعض المكونات البسيطة يمكن أن تتحول إلى وجبات شهية تضيف مزيداً من المتعة والحماس إلى أجواء التشجيع. اختر السناكس التي تناسب ذوقك وجهزها قبل بداية المباراة بدقائق، ثم استمتع باللقطات الحماسية والطعام اللذيذ في الوقت نفسه.

شجع بمزاج 8 سناكس 8 سناكس سريعة 8 سناكس سريعة للمباريات مش محتاجة وقت طويل في المطبخ

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للاستمتاع بمباراة اليوم.. 8 سناكس سريعة هتخلي السهرة أحلى

قبل ضربة البداية.. 8 سناكس سريعة هتخلي سهرة المباراة أحلى
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