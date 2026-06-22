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رئيس الوزراء: نحرص على دعم السياحة والطيران لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء: نحرص على دعم السياحة والطيران لتعظيم الاستفادة من مقومات مصر الفريدة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
نهلة الشربيني

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، ممثلي قطاعي السياحة والطيران، لبحث سبل دفع الحركة السياحية، وذلك بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد نبيل، معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية (عبر تقنية الفيديو كونفرانس).

وفي بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على دعم وتشجيع قطاعي السياحة والطيران، مؤكداً العمل على تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، لافتاً إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة لإتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات للإسهام في تعزيز قطاعي السياحة والطيران، والعمل في الوقت نفسه على تذليل مختلف الصعوبات التي قد تواجه المشروعات العاملة في هذا المجال، بما يسهم في زيادة أعداد السائحين.

وقال رئيس الوزراء: أتابع بصورة مستمرة مع وزير السياحة ما يتم من جهود في هذا القطاع للنهوض به، في ظل دعم كبير من الحكومة، وفي إطار المستهدفات التي وضعتها الدولة لهذا القطاع بالغ الأهمية، ورغم التحديات التي تشهدها المنطقة، وتداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية -الإيرانية، فإن الحكومة تُعول على هذا القطاع المهم، خاصة في ضوء توقيع مذكرة التفاهم مؤخراً بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وأهمية ذلك في دعم وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: أؤكد أن هذا القطاع قادر على تحقيق معدلات نمو كبيرة في ظل ما تمتلكه مصر من مقاصد سياحية متميزة، وبنية أساسية متطورة، والحكومة تؤكد دعمها المستمر للمستثمرين في هذا القطاع الواعد.

وتابع: أن هدف هذا الاجتماع هو الاستماع إلى آرائكم ومقترحاتكم ومطالبكم بشأن تحقيق المستهدفات المرجوة من القطاع السياحي.

بدوره، سرد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، معدلات ومؤشرات السياحة المصرية خلال هذا العام، والمحفزات التي قدمتها الحكومة في الآونة الأخيرة، إلى جانب الجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الأحداث في المنطقة.

كما أشار وزير السياحة والآثار، إلى ما يتميز به اللقاء من تنوع الحضور من مختلف ممثلي قطاعي السياحة والطيران، بما يعكس حرص الحكومة على الاستماع إلى أفكارهم ومطالبهم.

ومن جانبهم، أكد ممثلو قطاعي السياحة والطيران ضرورة الارتقاء بمكانة مطار الغردقة ليصبح "مركزاً" محورياً على غرار مطار القاهرة الدولي، لافتين إلى أهمية ذلك في جذب مختلف خطوط الطيران العالمية، وزيادة أعداد السائحين.

وفي إطار أهمية تعزيز جاذبية المقاصد السياحية الوطنية، طالب الحضور بتقديم "حزمة من التيسيرات" لبعض المقاصد السياحية، بما يُسهم بشكل مباشر في جذب عدد أكبر من السائحين.

كما طالب الحضور بضرورة ربط بعض المطارات الجديدة بشبكة وسائل النقل، خاصة مطاري سفنكس ومطروح، بهدف تيسير حركة تنقل السائحين.

وأكد أيضاً ممثلو قطاعي السياحة والطيران ضرورة الإعلان المُبكر عن "برامج التحفيز" التي تقررها الحكومة، لتمكين المستثمرين والشركاء من صياغة خططهم المستقبلية بناءً عليها.

كما أعرب المشاركون في اللقاء عن تفاؤلهم بمستقبل قطاعي السياحة والطيران خلال الفترة المقبلة، سواء على صعيد زيادة أعداد السائحين، أو زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذين القطاعين الحيويين، وهو التوجه الذي أكد عليه أيضاً المستثمرون الأجانب أنفسهم.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لقطاعي السياحة والطيران، مؤكداً أنه سيتم عقد سلسلة من الاجتماعات مع الوزراء والمسئولين المعنيين؛ لدراسة ومناقشة جميع المطالب المطروحة، والعمل على وضع الحلول والمحددات التنفيذية اللازمة لها.

مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

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