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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مجلس الوزراء السعودي يرحب بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران

السعودية
السعودية
أخبار العالم

رحب مجلس الوزراء السعودي بالتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يمكن أن يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، ويدعم الجهود الرامية إلى خفض التوترات في منطقة الشرق الأوسط.

وجاء الموقف السعودي خلال الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، حيث أكد المجلس أهمية تغليب الحوار والوسائل الدبلوماسية لمعالجة الخلافات والقضايا الإقليمية والدولية، مشدداً على دعم المملكة لكل ما من شأنه تعزيز الاستقرار وتحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة.

وأوضح المجلس، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن المملكة تتابع باهتمام التطورات المتعلقة بالعلاقات الأميركية الإيرانية، معربة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في فتح آفاق جديدة للحوار والتفاهم، بما ينعكس إيجاباً على أمن المنطقة والملاحة الدولية واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

ويأتي الترحيب السعودي في ظل تحركات دبلوماسية مكثفة شهدتها الأشهر الماضية بهدف احتواء التوترات الإقليمية وتعزيز فرص التسوية السياسية للنزاعات القائمة. ويرى مراقبون أن أي تقارب بين واشنطن وطهران قد يساهم في تقليل حدة الاستقطاب الإقليمي، ويدعم الجهود الدولية الرامية إلى معالجة ملفات أمنية معقدة تشمل أمن الممرات البحرية وبرامج التسلح والتوترات في عدد من بؤر النزاع.

كما جدد مجلس الوزراء السعودي تأكيده على نهج المملكة الداعم للحلول السياسية والحوار البنّاء، انسجاماً مع سياستها الخارجية القائمة على تعزيز الاستقرار الإقليمي وتطوير علاقات التعاون مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية. وأشار إلى أهمية احترام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، بما يسهم في بناء بيئة أكثر أمناً واستقراراً.

ويعكس الموقف السعودي ترحيباً رسمياً بأي خطوات من شأنها تخفيف حدة التوتر في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه العديد من دول الشرق الأوسط. كما يؤكد حرص المملكة على دعم المبادرات الدبلوماسية التي تعزز فرص السلام والاستقرار وتدفع نحو مزيد من التعاون الإقليمي والدولي خلال المرحلة المقبلة.
 

مجلس الوزراء السعودي الولايات المتحدة إيران الشرق الأوسط

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