مجلس الوزراء يقر الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية "اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية"، والمتعلقة بطلب محافظة جنوب سيناء التحقق من القيم المحدثة لمقابل التصرف بـ (البيع – حق الانتفاع) في مساحات أراضي تتراوح بين 100 – 300 متر مربع، بمدن (رأس سدر – أبو زنيمة – أبو رديس – سانت كاترين – طور سيناء – شرم الشيخ – دهب - نويبع).

ووافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الإسكندرية التعاقد مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني وفقاً لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادرة بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لإعداد مخططات تفصيلية لعدد (5) مناطق بنطاق المحافظة بمساحة إجمالية 8597.5 فدان، حيث تمثل بعضها الامتداد العمراني المستقبلي للمحافظة.

ووافق مجلس الوزراء على قيام شركة "فولتاليا" بتنفيذ مشروع إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرة تقريبية 869 ميجاوات على الأراضي المحددة لها من هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مقابل سداد شركة "فولتاليا" لمبلغ 53 مليون دولار، والالتزام بالتشغيل التجاري للمشروع في ديسمبر 2028، والسير في مختلف الخطوات والإجراءات التى تضمن تنفيذ ذلك.



ووافق مجلس الوزراء على منح ترخيص تشغيل ميناء جاف متخصص في تداول وتخزين المواد الغذائية (المجمدة – المبردة - الجافة) لصالح تحالف (شركة اسكو ميدل ايست فودز – شركة مصر للتبريدات والتخزين) بمنطقة الثلاجات التابعة لشركة مصر للتبريدات والتخزين بمنطقة كفر الجبل بمحافظة الجيزة، وذلك على مساحة 13 فدانا أسوة بالميناء الجاف بالعامرية التابع للشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات، وذلك بما يسهم في التقليل من تدفق العملات الصعبة إلى خارج البلاد، كما يسهم في تقليل العبء على المواطنين في خفض أسعار السلع الغذائية الضرورية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وبوابة للتجارة العالمية وزيادة التبادل التجاري، المتمثل في تعظيم حركة الترانزيت من خلال القنوات والممرات اللوجستية والموانئ البرية والجافة.

ووافق مجلس الوزراء على طرح مرحلة جديدة لمشروع بيت الوطن – أراضي للمصريين بالخارج (المرحلة الحادية عشرة).

ويتضمن الطرح الجديد المقرر الإعلان عنه قطع أراض سكنية بمدن: القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعبور، والشروق، وبدر، والعبور الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، والمنصورة الجديدة، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وسفنكس الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبرج العرب الجديدة، والمنيا الجديدة، وأسوان الجديدة، وسوهاج الجديدة، والفيوم الجديدة، وأسيوط الجديدة، وأخميم الجديدة.

و اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 5/36/2026 بتاريخ 12/5/2026، بشأن إبرام عقد إنابة مع محافظة بورسعيد للإشراف على تنفيذ وحدات سكنية بالمحافظة على قطعة الأرض بحري الحي الإماراتى.

وتأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لإتاحة وحدات إسكان (اجتماعي – استثماري)، تلبية لاحتياجات مختلف الفئات والشرائح من مواطني محافظة بورسعيد، وبما يسهم في دفع عجلة التنمية بمدن المحافظة، وتعظيم الاستفادة من الأراضي الواقعة في زمامها، لإقامة وإنشاء وحدات سكنية وإتاحة المزيد من الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لتلك الوحدات.

وأقر مجلس الوزراء الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة "تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026- 2030".