نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية الدكتور حسين عيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، تقدم خلالها بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات له، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل مناسبة عظيمة لاستلهام معاني الإيمان والصبر والعمل والعطاء، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالمزيد من التقدم والرخاء والاستقرار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.