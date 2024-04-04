كوليبا: ألمانيا تبدأ البحث عن أنظمة باتريوت لأوكرانيا

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس أن ألمانيا ستبدأ في البحث عن أنظمة الدفاع الجوي باتريوت لأوكرانيا ليس فقط في دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحفيين عقب اجتماع مجلس الناتو وأوكرانيا في بروكسل اليوم الخميس 4 أبريل، إن "تبدأ ألمانيا الآن، بصفتها رئيسة تحالف الدفاع الجوي، في إجراء تحليل فوري لجميع أنظمة بطاريات باتريوت المتاحة وأنظمة الدفاع الجوي الأخرى، ليس فقط بين الحلفاء، ولكن في العالم، بالإضافة إلى ما يمكن القيام به وما هي المجموعات التي يمكن دمجها".

وأضاف كوليبا: أنه خلال اجتماع اليوم لمجلس الناتو وأوكرانيا، استعد الحلفاء لمناقشة العديد من القضايا ويعتزمون تركيز النقاش على الاستعدادات لقمة الناتو في واشنطن، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وتابع "لكنني تحدثت عن شيء واحد فقط في خطابي أنظمة باتريوت وبطاريات جديدة لأوكرانيا ولقد غير هذا محور المناقشة، وقال أحد الوزراء إن هذا كان أصعب خطاب سمعه على الإطلاق من وزير خارجية ولقد اعتذرت "لإفساد المزاج الاحتفالي بعيد ميلاد الناتو لكنني شعرت أنه من الضروري أن أغمر زملائي في الواقع القاسي لسكان خاركيف وأوديسا ولفيف".