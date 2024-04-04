كاثيميريني: اليونان والهند توقعان اتفاقية تعاون دفاعي

كشفت صحيفة كاثيميريني اليونانية، اليوم الخميس 4 أبريل 2024 عن تفاصيل من توقيع اليونان والهند أول اتفاقية تعاون دفاعي بينهما.

وأوضحت الصحيفة اليونانية أن الشراكة بين البلدين - التي تتضمن مناورات وأنشطة عسكرية مشتركة مع أفراد وأصول من جميع الفروع الثلاثة للقوات المسلحة، بما في ذلك القوات الخاصة – تمثل علامة بارزة في العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتقوم القيادات العليا في البلدين بالفعل بصياغة جدول مكثف للدورات التدريبية المشتركة، وستشارك القوات العسكرية اليونانية في مناورات واسعة النطاق في الهند والعكس، في حين ستشارك قوات الجيشين في التدريبات الدولية المقبلة المقرر إجراؤها في أثينا ونيودلهي، مثل "إينيوشوس" و"تارانغ شاكتي".

وتنص الاتفاقية على تبادل الأفراد العسكريين، فضلاً عن التعاون في مسائل الاستخبارات الوطنية والتكنولوجيا والابتكار.

ويأتي الاتفاق المرتقب في أعقاب سلسلة من التطورات الأخيرة في العلاقات الدبلوماسية والعسكرية اليونانية الهندية.

وأعقبت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أثينا في أغسطس 2023، زيارة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى نيودلهي في فبراير الماضي واتفق الزعيمان على تعميق العلاقات وإنشاء شراكات استراتيجية في عدة مجالات، بما في ذلك الأمن السيبراني والاقتصاد.

وكجزء من هذه الجهود، سيسافر رئيس هيئة الأركان العامة للدفاع اليوناني ديميتريوس هوبسيس إلى الهند الأسبوع المقبل للقاء نظيره الهندي الجنرال أنيل سوهان ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى.

وستتطرق المناقشات إلى مسائل المعدات العسكرية والتعاون بين البحرية اليونانية والهندية، فضلاً عن تنفيذ ممر الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC) والوضع في الشرق الأوسط ومشاركة اليونان في العملية الأوروبية "أسبيدس" في البحر الأحمر مدرج أيضًا على جدول الأعمال باعتباره مسألة ذات أهمية حيوية للهند، الدولة الأكثر سكانًا في العالم وخامس أكبر اقتصاد على مستوى العالم.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ اتفاقية التعاون الدفاعي في الأشهر المقبلة، حيث تسافر الطائرات المقاتلة اليونانية إلى الهند لأول مرة.

وتم تأكيد مشاركة القوات الجوية اليونانية في أول مناورة متعددة الجنسيات تقام في الهند، "تارانج شاكتي"، حسبما ذكرت صحيفة كاثيميريني.

وعلى وجه الخصوص، من المتوقع أن تشارك أربع طائرات وأفرادها في التدريبات في سبتمبر.

ويأتي نشر الطائرات اليونانية في العملية بعد مشاركة طائرات مقاتلة هندية في مناورة “إينيوشوس” العام الماضي، وهي المرة الأولى التي تتمركز فيها قوات عسكرية هندية في اليونان.