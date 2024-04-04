يبحث عدد كبير من المواطنين، عن الوظائف الخالية التي أعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آخر موعد للتقديم في وظائف قطاع النقل البحري بوزارة النقل، وهي مدير إدارة وتنمية المواهب وتقع على قمة وظائف إدارة وتنمية المواهب التابعة للإدارة العامة للموارد البشرية.

التقديم على وظائف النقل البحري

تقدم الطلبات باسم اللواء بحري رئيس قطاع النقل البحري على النموذج المعدّ لذلك وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالإدارة العامة للموارد البشرية «أ. التطوير المؤسسي» بمقر قطاع النقل البحري شارع المكس بجانب كوبري النوبارية، عمارة تحيا مصر بالإسكندرية، على أن يكون آخر موعد للتقديم هو اليوم الموافق 4 أبريل 2024.

المستندات المطلوبة للوظائف الخالية بالنقل البحري



حدد الإعلان المنشور عبر بوابة الوظائف الحكومية، المستندات المطلوبة على أن تكون جميع المستندات المقدمة من أصل + 8 صور على النحو التالي:

شروط الوظيفة الخالية بالنقل البحري



وحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط الحصول على الوظيفة، كما يلي:

- المعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية، والقدرة على إدارة الوقت.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرة، أو قضاء مدة كلية مقدارها 16 عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة.

- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة.