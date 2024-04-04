عنتر هلال: تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ضد الفطرة الإنسانية.. فيديو

قال الشاعر الغنائي عنتر هلال، إن العلاقات العاطفية هي المادة الخام للشعر، لافتا إلى انفصال عنصري الأمة وهما الرجل والمرأة تسببوا في فساد المجتمع تحت مسمي الدين والعفة والأعراف، فتحول المجتمع إلى أن الذكر يعشق ذكر، والأنثى تعشق أنثى.

وتابع عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن تحريم الاختلاط بين الرجال والنساء ضد الفطرة الإنسانية السليمة، لافتا إلى أن إدخال مفاهيم خاطئة على المجتمع تسبب في التباعد بين الأشخاص واستخدام أساليب غير آدمية لإشباع رغباتهم.

وتحدث الشاعر الغنائي عنتر هلال، عن مدى تقديس الأجيال السابقة للعادات والتقاليد الشرقية قائلا: البنات كانت بتمشي زمان في الشوارع بالشورت دون خوف أو رعب من المعاكسة أو التحرش.



