كنت تعبان ماديا| الشاعر عنتر هلال: اشتغلت مقرئ في المآتم.. ورقصت بالأفراح

روى الشاعر الغنائي عنتر هلال، العديد من الذكريات في حياته الشخصية قائلا: "صوتي مش حلو واشتغلت مقرئ في المآتم عشان الحالة كانت تعبانة، ورقصت في الأفراح مقابل تناول وجبة العشاء.

وتحدث عنتر هلال خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، عن فترة عمله مع المطرب حميد الشاعري، قائلا: كان وشه حلو عليا أوي و عملت فلوس حلوة من وراه".

وعلق الشاعر الغنائي عنتر هلال، على قلة أعمال نجوم التسعينات أمثال المطرب محمد محيي ومحمد فؤاد، قال: العيب فيهم لأن هذا الجيل كان يعتمد على المنتجين في أعمالهم وبعد اختفاء سوق الكاسيت تغيرت المفاهيم، وكان لا بد لهم الاعتماد على أنفسهم في إنتاج أعمالهم الفنية.