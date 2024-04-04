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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى بكري: مصر استطاعت أن تضع نفسها على خريطة العالم

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن مصر كانت على موعد جديد يوم الثلاثاء الماضي، عند قيام الرئيس السيسي، بأداء اليمين الدستورية، من مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الرئيس السيسي رفع علم مصر في العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن مصر استطاعت أن تضع نفسها على خريطة العالم، واستطاعت الوصول لمعدلات تنمية غير مسبوقة خلال السنوات الماضية.

وتابع: لدينا ثقة بأن القيادة السياسية لن تتجاهل متطلبات المرحلة القادمة، ولن تتجاهل معاناة الشعب المصري، ولن تتجاهل ما بمس الأمن القومي المصري.

مصطفى بكري الرئيس السيسي اليمين الدستورية البرلمان العاصمة الإدارية الجديدة

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