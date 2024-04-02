مصطفى بكري يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الحكومة بعد تنصيب السيسي رئيسا

قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، سوف تجتمع غدا الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي من أجل لبحث موقفها سواء الاستمرار أو الاستقالة، وذلك بعد تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا للجمهورية اليوم الثلاثاء، وحلفه اليمين الدستوري، أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف بكري خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على منصة أكس تويتر سابقا:" غدا تجتمع الحكومة برئاسة د مصطفي مدبولي وأمامها خيارين".

استقالة أم تعديل

وأكمل بكري:" الأول:" الخيار الأول إما تقديم إستقالتها ، وهنا سيكلف الرئيس رئيس حكومه جديد إستناداً إلي نص الماده ١٤٦ من الدستور، علي أن تعرض تشكيلها علي مجلس النواب للموافقة عليها، اما الثاني فهو اجراء رئيس الحكومه الحالي تعديلا وزاريا مع احتفاظه بمنصبه إستناداً إلي الماده ١٤٧ من الدستور".

واختتم بكري:" التكهنات عديده، والمعلومات متضاربه ، إلا أن إجتماع الحكومة غدا سيكون كاشفا".

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة، في إطار مراسم تنصيبه رئيسًا للجمهورية لولاية جديدة هي الثالثة منذ توليه حكم البلاد.

حلف اليمين الدستورية

وجاء نص اليمين الدستورية للرئيس السيسي، أمام البرلمان كالتالي: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن، ووحدة وسلامة أراضيه”.