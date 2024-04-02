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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة الكويتية تقرر تعطيل العمل الخميس لانتخابات مجلس الأمة

ارشيفي
ارشيفي

أصدر  مجلس الوزراء الكويتي اليوم في اجتماعه الاسبوعي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، في قصر بيان، برئاسة رئيس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح، قرارا بتعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بعد غد الخميس الموافق الرابع من شهر ابريل الحالي. 

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك سيتم اعتباره يوم راحة نظرا لصدور المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وذلك في يوم الخميس الموافق 4 أبريل.

كما أناط المجلس بالأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.

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