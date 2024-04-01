عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مصطفى بكري: السيسي يقبل استقالة المحافظين غدا وإجراء تعديل أو تغيير حكومي

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب مصطفى بكري  :" غدا يؤدي الرئيس السيسي القسم أمام مجلس النواب ، ليبدأ بعدها فترة رئاسية جديدة ، نتمني أن تتحقق فيها الأماني والتطلعات".

وأضاف بكرى خلال تغريدة على منصة X :" الرئيس سيلقي خطابا أمام المجلس بعد أداء القسم ، يحدد فيه ملامح المرحلة القادمة، بعدها يبدأ الرئيس ممارسة مهامه ، وأولها قبول إستقالة المحافظين وإجراء تعديل أو تغيير حكومي ، وأيا كان الأمر فالمرحلة الجديدة ستشهد رؤي ومسارات مختلفة في إطار مشروع بناء الدولة الحديثة في كافة المجالات.

وتابع عضو مجلس النواب: “ لقد كانت لي وجهات نظر عديدة في مواجهة حكومة مدبولي وطالبت بتغييرها أكثر من مرة ، إلا أن ذلك لايمنع من القول : إن د مصطفي مدبولي تحمل عبء كبيرا منذ توليه رئاسة الحكومة، و إجتهد كثيرا ، أصاب وأخطأ ، لكنه كان مخلصا في مهمته وعمله ، لم يتوان ، ولم يتراجع ، لاأحد يشكك في نزاهته وحرصه علي مصلحة الوطن ، لقد تعرض لإنتقادات كثيرة مني ومن الآخرين ، لكنني أشهد أنه تحمل النقد برحابة صدر ، ولم يقص أو يحرض أو يستبعد أحدا من معارضيه”.

432917936_426718479840103_5531276216046614812_n
432917936_426718479840103_5531276216046614812_n
الرئيس السيسي القسم مجلس النواب فترة رئاسية جديدة تغيير حكومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تضرب محافظات مصر طوال الأسبوع الأخير من رمضان

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

مصطفى بكري: السيسي يقبل استقالة المحافظين غدا وإجراء تعديل أو تغيير حكومي

تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس|شد شعور وضرب مبرح.. والسبب الغيرة على "شاب"

ترشيحاتنا

عملية مركبة لـ كتائب القسام خلال استهداف ناقلة جند صهيونية بخان يونس

صلاة قيام الليل .. عدد ركعاتها وكيفيتها ووقتها وفضلها ودعاؤها

مقت.ل جنديين صه.يونيين في مستشفى الشفاء .. وانتقاد للصحة العالمية

صندوق النقد الدولي يعلن موعد اكتمال المراجعة ربع السنوية لـ قروض مصر

رسميًا| انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهذه عقوبات المحتكرين

صدمة للزمالك في ترتيب الأندية على مستوى العالم.. وهذا النادي الأول عربيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قرارات حكومية عاجلة.. تراجع الدواجن والبيض 15% وهذه أسعارهما غدا

رشاقة وجمال .. ياسمين صبري تثير الجدل علي تويتر

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

اقتصادي جدا.. 3 طرق لعمل بسكويت العيد بدون تكاليف

فيديو

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ