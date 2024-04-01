مصطفى بكري: السيسي يقبل استقالة المحافظين غدا وإجراء تعديل أو تغيير حكومي

قال النائب مصطفى بكري :" غدا يؤدي الرئيس السيسي القسم أمام مجلس النواب ، ليبدأ بعدها فترة رئاسية جديدة ، نتمني أن تتحقق فيها الأماني والتطلعات".

وأضاف بكرى خلال تغريدة على منصة X :" الرئيس سيلقي خطابا أمام المجلس بعد أداء القسم ، يحدد فيه ملامح المرحلة القادمة، بعدها يبدأ الرئيس ممارسة مهامه ، وأولها قبول إستقالة المحافظين وإجراء تعديل أو تغيير حكومي ، وأيا كان الأمر فالمرحلة الجديدة ستشهد رؤي ومسارات مختلفة في إطار مشروع بناء الدولة الحديثة في كافة المجالات.

وتابع عضو مجلس النواب: “ لقد كانت لي وجهات نظر عديدة في مواجهة حكومة مدبولي وطالبت بتغييرها أكثر من مرة ، إلا أن ذلك لايمنع من القول : إن د مصطفي مدبولي تحمل عبء كبيرا منذ توليه رئاسة الحكومة، و إجتهد كثيرا ، أصاب وأخطأ ، لكنه كان مخلصا في مهمته وعمله ، لم يتوان ، ولم يتراجع ، لاأحد يشكك في نزاهته وحرصه علي مصلحة الوطن ، لقد تعرض لإنتقادات كثيرة مني ومن الآخرين ، لكنني أشهد أنه تحمل النقد برحابة صدر ، ولم يقص أو يحرض أو يستبعد أحدا من معارضيه”.