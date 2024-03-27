شباب الصحفيين: 7رسائل هامة من لقاء الرئيس السيسي بوفد مجلس النواب الأمريكي

أكدت جبهة شباب الصحفيين إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع وفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة النائب الجمهوري "اوجست فلوجر"رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الإرهاب وعدد من نواب الكونجرس بالحزبين الجمهوري والديمقراطي يحمل 7رسائل هامة.



وقال هيثم طواله رئيس الجبهة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: من أهم هذه الرسائل التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة و دور الكونجرس الأمريكي في تعزيز هذه العلاقات على كافة المستويات بالإضافة إلى قيام الرئيس السيسي بوضع المجتمع الدولي من جديد أمام مسئولياتة من خلال الضغط لمنع تصعيد العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية مع الوقف الدائم لإطلاق النار .



واضاف طواله إن اللقاء شمل أيضا التوافق على خطورة اتساع الصراع في المنطقة وضرورة حل الدولتين مما يساهم بشكل فعال وأساسي في ترسيخ مفهوم الأمن والاستقرار بالمنطقة مع التأكيد على رفض مصر التام والقاطع لعملية تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.



وأشار رئيس الجبهة إلي إن الرئيس السيسي حريص في كل لقاءاته الدولية على التأكيد دوما بإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لإنقاذ أكثر من 2 مليون فلسطيني من المعاناة التي يعيشون فيها حيث ساهمت مصر باكثر من 80% من هذه المساعدات الإنسانية .