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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زيلينسكي يناقش مع رئيس مجلس النواب الأمريكي حاجة أوكرانيا لاستمرار المساعدات

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون.

وشكر الرئيس الأوكراني؛ جونسون وحزبي الكونجرس، وكذلك الشعب الأمريكي بأكمله ورئيس الولايات المتحدة جوزيف بايدن على الدعم الحيوي الذي قدمته لأوكرانيا منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأطلع زيلينسكي، مجلس النواب الأمريكي على الوضع الحالي على الجبهة والتكثيف الكبير للقصف الجوي الروسي حيث تشن روسيا ضربات واسعة النطاق على منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية الأوكرانية، مما أدى إلى توقف أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أوكرانيا عن العمل. 

وقال الرئيس الأوكراني إن المدن والمجتمعات الأوكرانية تعرضت في الأسبوع الماضي وحده لقصف 190 صاروخا و140 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" و700 قنبلة جوية موجهة.

وأشار إلى أنه "في هذه الحالة، يعد تمرير الكونجرس السريع للمساعدات لأوكرانيا أمرًا بالغ الأهمية نحن ندرك أن مجلس النواب لديه آراء مختلفة حول كيفية القيام بذلك، ولكن المفتاح هو الحفاظ على مسألة المساعدة لأوكرانيا كعامل أساسي في حل المشكلة".

وناقش الجانبان ضرورة قطع المصادر التي تمول روسيا منها حربها في أسرع وقت ممكن وأولى المحاورون اهتمامًا خاصًا لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.

الحرب الأوكرانية رئيس مجلس النواب الأمريكي أوكرانيا زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مايك جونسون

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