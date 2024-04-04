مصطفى بكري: خطاب تنصيب الرئيس السيسي كشف تفاصيل المرحلة القادمة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن خطاب تنصيب الرئيس السيسي كان كاشفا لتفاصيل المرخلة القادمة، مشيرا إلى أن حفل تنصيب الرئيس أبهر العالم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه وفقا للدستور انتهى تعيين المحافظين الحاليين بعد أداء الرئيس القسم، مؤكدا أن الشعب المصري شعب عظيم يستحق قائد وطني عظيم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”: المواطنون يحتاجون محافظين جدد من أصحاب الكفاءات، ونحن في حاجة إلى تغيير المسار بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن مصر استقبلت متدفقات للعملة الأجنبية بشكل كبير من العاملين بالخارج، مؤكدا أن الرئيس السيسي ليس بمعزل عن مطالب الشعب .