مصطفى بكري: القضاء على البيروقراطية من أهم المطالب الراهنة للشعب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الشعب المصري لديه ثقة بأن القيادة السياسية لن تتجاهل متطلبات المرحلة القادمة، ولن تتجاهل معاناة الشعب المصري، ولن تتجاهل ما يمس الأمن القومي المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”: أقول لكل مسئول لا بد من مراعاه مطالب المواطنين، ولا بد من تحقيق الرضاء العام للشعب لضمان دوام الإستقرار .

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن القضاء على البيروقراطية من أهم المطالب الراهنة للشعب، مؤكدا أن مكافحة الفساد لا بد أن تكون على مستوى التحديات الداخلية الحالية.

وأشار مصطفى بكري إلى أن ستتم تغييرات واسعة بالمؤسسات الصحفية خلال الفترة القادمة، مضيفا أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بذل مجهودات كبيرة خلال الفترة الماضية.

