إحنا في بلدنا.. معهد ناصر يقيم حفل إفطار جماعيا لمصابي غزة

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يعطي توجيهاته لعلاج المصابين الفلسطينيين، والعمل على توجيه الدعم والرعاية الصحية لهم.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن مستشفى معهد ناصر أقام حفل إفطار للمصابين الفلسطيين، واستطاعوا أن يرسموا البهجة على أطفال ونساء غزة الموجودين بمعهد ناصر والذين يعالجون بالمستشفى.

وعبر المصابون الفلسطينيون عن سعادتهم بمساندة مصر للقضية الفلسطينية وتقديم المساعدات لهم، والعلاج بالكامل بعد استجابة القيادة السياسية، وأكد المصابون الفلسطينيون أنهم يشعرون أنهم في بلدهم، وتم استقبالهم بأحسن ما يكون.