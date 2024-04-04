مصطفى بكري: ما يحدث في غزة وصمة عار بجبين العالم

أكد الأعلامي مصطفى بكري، أن الجيش الصهيوني قتل 7 من أفراد أطقم الإغاثة في غزة، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يعاني القهر والجبروت من زمن طويل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، إن مصر تبذل جهد كبير لوقف الحرب الغاشمة على غزة، مؤكدا أن ما يحدث في غزة وصمة عار في جبين العالم كله، والذي انتفض من أجل أوكرانيا، ولم يفعل أي شئ تجاه ما يحدث من العدوان على غزة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن صمود الشعب الفلسطيني عنوان للمرحلة القادة وتضحياتهم كبيرة من اجل التمسك بتراب الوطن، ولدينا ثقة بأن القادم أفضل.

