الرئاسي اليمني: زيارة الإعلاميين المصريين تؤكد على مواقف مصر الداعمة لليمن

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن زيارة الإعلاميين المصريين لليمن تؤكد على مواقف مصر الداعمة لليمن، مشيرا إلى أننا نعمل بروح الفريق الواحد داخل المجلس الرئاسي اليمني.

وقال العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أشكر كل من ساند مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، مؤكدا أننا قطعنا شوطا كبيرا من العمل والتفاهم داخل المجلس الرئاسي اليمني.

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن اليمنيين قادرون على الشراكة والتوافق والشرعية، مؤكدا ان الحكومة اليمنية مشكلة من كافة الطوائف والفئات.