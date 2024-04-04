رشاد العليمي: مجهودات الرئيس السيسي أحدثت نقلة هامة في أوضاع اليمنيين بمصر

يدلى الرئيس اليمني رشاد العليمي بتصريحات خاصة خلال حواره ببرنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه الإعلامي مصطفى بكري على قناة “صدى البلد” في العاشرة من مساء اليوم.

وتناول "العليمي"، في حواره الذي أجراه معه الإعلامي مصطفى بكري في عدن، تطورات الأوضاع في البحر الأحمر وخطورتها على التجارة العالمية وقناة السويس والأمن الإقليمي.



كما تناول الحوار خطورة الحصار الذي يفرضه الحوثيون على تعز وبقية المناطق الأخرى، والموقف من الهدنة وإمكانية الحل السياسي في اليمن .

وتطرق الرئيس اليمني في حديثه لـ “صدى البلد”، إلي الدور السعودي والإماراتي في انهاء الازمة والرؤي المستقبلية المتمثلة في خارطة المنطقة.

وتحدث عن آفاق العلاقة المصرية - اليمنية وتقديره للتجربة التنموية للرئيس السيسي التي أحدثت نقلة هامة في البلاد بالإضافة الي أوضاع اليمنيين في مصر.

يذكر أن برنامج تفاصيل وأسرار يذاع في العاشرة من مساء اليوم الخميس على قناة “صدى البلد”.