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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس المجلس الرئاسي اليمني: الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار وضربوا المنشآت النفطية

رشاد العليمي، رئيس
رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أنهم نفذوا شروط الهدنة مع الحوثيين على الرغم من عدم التزامهم بتلك الهدنة، بل وقاموا بمهاجمة المؤسسات الحيوية في اليمن.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، إن الحوثيون اخترقوا وقف إطلاق النار، وقاموا بضرب المنشآت النفطية، للتأثير على الوضع الاقتصادي في اليمن. 
 

 

وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن الإيرانيون يخططون للسيطرة على الملاحة في البحر الأحمر، ويستهدفون اليمنيين داخل منازلهم بالمتفجرات.

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