برعاية الرئيس السيسي.. رشاد العليمي: مصر احتضنت اليمنيين وقدمت لهم تسهيلات عديدة

أكد رشاد العليمي، رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن هناك اجماع عربي على دعم الشرعية باليمن سواء من مصر والسعودية والامارات، مشيرا إلى أن هناك مئات الألاف من اليمنيين في مصر وهناك يمنيين في السعودية.

وقال رشاد العليمي، خلال تصريجات لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن عدد اليمنيين الذين دخلوا للسعودية بعد الحرب في اليمن تجاوز المليون، مؤكدا أنه يعمل معظمهم يقومون بتحول 4 مليار دولار سنويا لليمن.



وتابع رئيس المجلس الرئاسي اليمني، أن مصر قدمت تسهيلات لليمنيين برعاية الرئيس عبد الفتاج السيسي، مؤكدا أن مصر احتضنت اليمنيين.