محاضرات تعريفية بـ مديرية صحة الإسكندرية عن تشريعات والأعمال المهنية

عقدت إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالإسكندرية على مدار يومين، محاضرات تعريفية عن تشريعات وأعمال الصحة المهنية لمديري الإدارات الفنية والإدارية ومديري المناطق الطبية ومديري المستشفيات.

وخلال المحاضرات، عرض الدكتور أكرم إسماعيل مدير إدارة الصحة المهنية مفهوم وتعريف السلامة و الصحة المهنية وأهدافها و شرح للقوانين و التشريعات الخاصة بالسلامة و الصحة المهنية، كما تم فتح مناقشة مع السادة الحضور و الرد على جميع استفساراتهم و التوصية بعقد دورات تدريبية بصورة مستمرة في هذا المجال .

يأتي هذا تحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وإيماناً برفع كفاءة العاملين وتطوير أداء العمل وتأصيل الوعي بأعمال السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالمنشئات الصحية، وتحت إشراف الدكتورة هناء عبد الرحيم مدير عام الطب الوقائي.