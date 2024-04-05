في يومه قبل الأخير .. معرض فيصل يروي تراث الأميرة ذات الهمة

شهد معرض فيصل الثاني عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في يومه قبل الأخير مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان «حكاياتنا الشعبية.. تراث حي الأميرة ذات الهمة»، رواها الدكتور محمد شحاتة العمدة.



كما شهد المعرض تنظيم ندوة بعنوان «للصائم فرحتان»، بمشاركة الواعظة أسماء محمود، وأدارها مروان حماد.



قالت أسماء محمود، إن للصائم فرحتان الأولى، هي عند الإفطار طول فتره الصيام ممتنعين عن الطعام وممتنعين عن الشراب ولا نعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالي، ولا نسمع إلا ما يرضي الله، لافته إلى أن فرحة الإفطار ليس فرحة بالطعام أو الشراب، ولكن هي تكون فرحو أن الله سبحانه وتعالي أعطانا القوامة والقدرة علي أداء الصيام والذكر وقراءة القرآن والطاعة في هذه اليوم حتي في العمل، لأن العمل عبادة.



أما الفرحة الثانية، وهي فرحة ما بعد رمضان، وهي رفع الأعمال، حيث تكون هناك رفع أعمال بشكل يومي عندما نسبح ونقرا اذكار الصباح والمساء، ورفع أعمال اسبوعي عندما نصوم يومي الاثنين والخميس وهي سنه عن الرسول صل الله عليه وسلم، ورفع الأعمال السنوي وهو بشهر شعبان وهي في ليلة النصف من شعبان، ورفع أعمال شهر رمضان الذي يرفع عن صيامنا وصلاتنا وختام القرآن.



وشهد المعرض تقديم مجموعة من الفقرات الفنية للأطفال، إلى جانب الورش المختلفة التي تنوعت ما بين رسم وتلوين وحكي، وحرف تراثية وغيرها، فضلا عن فقرات غنائية لفرقة ذوى الهمم، وفقرات غنائية لفرق قصور الثقافة.