عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في يومه قبل الأخير .. معرض فيصل يروي تراث الأميرة ذات الهمة

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

شهد معرض فيصل الثاني عشر للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، في يومه قبل الأخير مساء أمس الخميس، ندوة بعنوان «حكاياتنا الشعبية.. تراث حي الأميرة ذات الهمة»، رواها الدكتور محمد شحاتة العمدة.


كما شهد المعرض تنظيم ندوة بعنوان «للصائم فرحتان»، بمشاركة الواعظة أسماء محمود، وأدارها مروان حماد.


قالت أسماء محمود، إن للصائم فرحتان الأولى، هي عند الإفطار طول فتره الصيام ممتنعين عن الطعام وممتنعين عن الشراب ولا نعمل إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالي، ولا نسمع إلا ما يرضي الله، لافته إلى أن فرحة الإفطار ليس فرحة بالطعام أو الشراب، ولكن هي تكون فرحو أن الله سبحانه وتعالي أعطانا  القوامة والقدرة علي أداء الصيام والذكر وقراءة القرآن والطاعة في هذه اليوم حتي في العمل، لأن العمل عبادة.


أما الفرحة الثانية، وهي فرحة ما بعد رمضان، وهي رفع الأعمال، حيث تكون هناك رفع أعمال بشكل يومي عندما نسبح ونقرا اذكار الصباح والمساء، ورفع أعمال اسبوعي عندما نصوم يومي الاثنين والخميس وهي سنه عن الرسول صل الله عليه وسلم، ورفع الأعمال السنوي وهو بشهر شعبان وهي في ليلة النصف من شعبان، ورفع أعمال شهر رمضان الذي يرفع عن صيامنا وصلاتنا وختام القرآن.


وشهد المعرض تقديم مجموعة من الفقرات الفنية للأطفال، إلى جانب الورش المختلفة التي تنوعت ما بين رسم وتلوين وحكي، وحرف تراثية وغيرها، فضلا عن فقرات غنائية لفرقة ذوى الهمم، وفقرات غنائية لفرق قصور الثقافة.

 

معرض فيصل الثاني عشر للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار مفاجئ من أحمد العوضي وياسمين بعد انفصالهما

عاجل .. حالة وفاة بالفريق تلغي مران الزمالك اليوم | تفاصيل

تفاصيل وفاة المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك

صلاح عبد الله: لن أعمل مع كريم عبدالعزيز وأحمد حلمي بعد هذا التصريح

مفاجأة تقلب الموازين.. هل يعود إمام عاشور إلى الزمالك مرة أخرى؟

فتاة الإسكندرية .. القبض على بطلة الفيديوهات الخادشة بالإنترنت

مليون دولار حسمت الأمر.. كهربا في هذا النادي السعودي لتعويض غرامة الزمالك

تصريحات نارية من شريف إكرامي على مطالب اعتذار رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

هو الأول .. إصابة رجل بـ فيروس نادر وغامض بسبب القرود

متى يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي رسميا في مصر؟

أكسيوس: مدير CIA سيزور مصر الأسبوع المقبل لبحث ملف غزة

علاء ثابت: "نعيش من أجل الحقيقة" ليس مجرد شعار بل منهج حياة

ثبات أسعار ميتسوبيشي اكليبس كروس 2024 .. اعرف بكام

250 ألف طن| الحكومة تكشف موعد انتهاء أزمة السكر.. موجة تخفيض أسعار عقب العيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نفس مصير شقيقه.. تفاصيل مثيرة حول وفاة مؤذن مصري قبل الفجر

اقتصادية جدا.. طريقة عمل البيتي فور بأقل التكاليف

بتقنية الذكاء الأصناعي وتعديلات جديدة..سامسونج تفاجىء عملائها فما القصة؟

يستاهل تمنه..بإمكانيات مميزة تسريبات جديدة حول هاتف “Galaxy Z Fold6”

فيديو

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

سبب إفساد صيام أهالي أكتوبر والشيخ زايد.. أحمد كريمة ينهار على الهواء لهذا السبب

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ