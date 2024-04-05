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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مسلسل محارب الحلقة 25 .. عائلة حسن الرداد تتعهد بمساعدته لإثبات براءته

محارب
محارب

أذاعت قناة cbc الحلقة 25 من مسلسل محارب، والذي يتم عرضه بشكل حصري على شاشاتها، ويقوم ببطولته الفنان حسن الرداد.

وشهدت الحلقة 25 عدد من الاحداث ، ومنها معرفة محارب “ حسن الرداد ” بموت شقيقه مما جعله يدخل في حالة انهيار ، كما نجح محارب في وقف مشاجرة كبيرة بين افراد عائلته ، بعد ان تدخل وتعهد انه لا يرغب في نصيبه في الارض ، الا انهم في النهاية منحوه 10 افدنه ، بالاضافه الي مساندته في اثبات براءته. 

تدور أحداث مسلسل محارب في إطار اجتماعي تشويقي، حول الشاب محارب القادم من الصعيد ويعيش مع أسرته في القاهرة، وتغيير حياته تماماً بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

حسن الرداد يكشف عن أصعب مشاهد مسلسل "محارب"

محارب الحلقة 25 .. مواعيد العرض والقنوات الناقلة

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليس له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

أبطال مسلسل محارب: 

مسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

محارب الفنان حسن الرداد حسن الرداد عفاف شعيب مسلسل محارب ناهد السباعي

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