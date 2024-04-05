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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية كفر رجب

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية كفر رجب بكفر شكر يومى الجمعة والسبت لتوقيع الكشف الطبي على المواطنين بالمجان.

وقالت مديرية الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان على يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات، وتحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل العلاجية.

وتابعت المديرية أن خريطة القوافل الطبية تعمل على تغطية المناطق النائية والبعيدة عن الوحدات الصحية والمستشفيات المركزية، في إطار العمل على تقديم خدمة طبية تليق بالمواطن المصري والعمل على توفير كل الاحتياجات من خلال تقديم الكشف والعلاج بالمجان وكذلك تحويل الحالات التي تحتاج إلى تدخل جراحي لأقرب مستشفى لاتخاذ اللازم واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

القليوبية القوافل الطبية القوافل العلاجية الكشف الطبي تنظيم قافلة طبية

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