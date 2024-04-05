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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم 154 متسابقا من حفظة القرآن الكريم في نادي بنها.. صور

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرّم مجلس إدارة نادي بنها الرياضي 154 متسابقا، في مسابقة نور المصري لحفظة القرآن الكريم من أبناء أعضاء نادي بنها الرياضى الرياضي.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضى والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية  ، والدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية ، وأعضاء مجلس إدارة نادي بنها الرياضى. 

وأكد الدكتور مصبح الكحيلي، رئيس مجلس إدارة نادي بنها، أن هذه المسابقة تُعد أكبر مسابقه لحفظ القرآن الكريم بالنادي على مدار السنوات الماضية، من حيث عدد المشاركين والمُكرمين، لافتًا إلى أن المسابقة تهدف إلى تشجيع حفظة القرآن الكريم بالنادي، ومؤكدًا على تكريم أعداد أكبر من حفظة القرآن الكريم في السنوات المقبلة.

وقالت رضوى الشافعي، عضو مجلس إدارة النادي، والمشرف العام على المسابقة إنه تم اختبار جميع المشاركين بالمسابقة على مدار يومين متتالين، بمشاركة لجنة من مديرية الأوقاف بالقليوبية، بعد تقسيم المتقدمين إلى فئات طبقًا لعدد الأجزاء وتم تكريم جميع المشاركين بالمسابقة بجوائز مالية وعينية.

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بنها القرآن الكريم حفظة القرآن الكريم وكيل وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف

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